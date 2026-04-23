Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі мокрий сніг, удень — невеликий дощ із мокрим снігом.

У Харкові вночі заморозки від 0 до 2 градусів, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі заморозки від 0 до 5 градусів, вдень – 5-10 тепла.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Шквалам раніше синоптики присвоїли І рівень небезпечності (жовтий), а заморозкам — II рівень (помаранчевий).

“П’ятниця в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі 24-го квітня пройдуть лише у східних областях… Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками“, — радить синоптикиня Наталка Діденко.