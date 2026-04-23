Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня

Погода 19:35   23.04.2026
Олена Нагорна
У п’ятницю, 24 квітня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі мокрий сніг, удень — невеликий дощ із мокрим снігом.

У Харкові вночі заморозки від 0 до 2 градусів, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі заморозки від 0 до 5 градусів, вдень – 5-10 тепла.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Шквалам раніше синоптики присвоїли І рівень небезпечності (жовтий), а заморозкам — II рівень (помаранчевий).

П’ятниця в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі 24-го квітня пройдуть лише у східних областях… Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками“, — радить синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода

Популярно
Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня
Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня
23.04.2026, 19:35
“Ми живемо в хаосі”: чого чекати від цін на курятину, розповів експерт (відео)
“Ми живемо в хаосі”: чого чекати від цін на курятину, розповів експерт (відео)
23.04.2026, 18:42
Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов
Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов
23.04.2026, 19:12
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
23.04.2026, 17:29
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
23.04.2026, 18:02
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
23.04.2026, 17:07

Новини за темою:

23.04.2026
Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов
23.04.2026
“Ми живемо в хаосі”: чого чекати від цін на курятину, розповів експерт (відео)
23.04.2026
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
23.04.2026
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
23.04.2026
Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз


