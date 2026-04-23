Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня
У п’ятницю, 24 квітня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі мокрий сніг, удень — невеликий дощ із мокрим снігом.
У Харкові вночі заморозки від 0 до 2 градусів, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі заморозки від 0 до 5 градусів, вдень – 5-10 тепла.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.
Шквалам раніше синоптики присвоїли І рівень небезпечності (жовтий), а заморозкам — II рівень (помаранчевий).
“П’ятниця в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі 24-го квітня пройдуть лише у східних областях… Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками“, — радить синоптикиня Наталка Діденко.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заморозки, мокрий сніг і шквали: погода в Харкові та області на 24 квітня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 19:35;