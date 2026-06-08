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Пожежа охопила гаражний кооператив у Харкові — коментар ДСНС (фото)

Події 20:38   08.06.2026
Олена Нагорна
Пожежа охопила гаражний кооператив у Харкові — коментар ДСНС (фото)

Пожежа вирувала у гаражному кооперативі у Слобідському районі Харкова увечері 8 червня.

Інформацію про загоряння рятувальники отримали о 18:22, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце виїжджали чотири підрозділи рятувальників. Горіли вісім гаражів на загальній площі 100 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалось не допустити розповсюдження вогню на сусідні бокси.

О 18:54 вогонь вдалось локалізувати, о 19:27 — остаточно ліквідувати.

Причина виникнення пожежі з’ясовують.

Нагадаємо, вранці 8 червня у ДСНС Харківщини повідомляли, що протягом минулої доби рятувальники мали 46 оперативних виїздів. З них 24 — на ліквідацію пожеж, сім розпочалися внаслідок російських обстрілів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа вирувала у гаражному кооперативі у Слобідському районі Харкова увечері 8 червня.".