Пожежа охопила гаражний кооператив у Харкові — коментар ДСНС (фото)
Пожежа вирувала у гаражному кооперативі у Слобідському районі Харкова увечері 8 червня.
Інформацію про загоряння рятувальники отримали о 18:22, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місце виїжджали чотири підрозділи рятувальників. Горіли вісім гаражів на загальній площі 100 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалось не допустити розповсюдження вогню на сусідні бокси.
О 18:54 вогонь вдалось локалізувати, о 19:27 — остаточно ліквідувати.
Причина виникнення пожежі з’ясовують.
Нагадаємо, вранці 8 червня у ДСНС Харківщини повідомляли, що протягом минулої доби рятувальники мали 46 оперативних виїздів. З них 24 — на ліквідацію пожеж, сім розпочалися внаслідок російських обстрілів.
Читайте також: По складу “Укрпошти” в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пожежа охопила гаражний кооператив у Харкові — коментар ДСНС (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 20:38;