Пожежа охопила гаражний кооператив у Харкові — коментар ДСНС (фото)

Пожежа вирувала у гаражному кооперативі у Слобідському районі Харкова увечері 8 червня.

Інформацію про загоряння рятувальники отримали о 18:22, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце виїжджали чотири підрозділи рятувальників. Горіли вісім гаражів на загальній площі 100 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалось не допустити розповсюдження вогню на сусідні бокси.

О 18:54 вогонь вдалось локалізувати, о 19:27 — остаточно ліквідувати.

Причина виникнення пожежі з’ясовують.

Нагадаємо, вранці 8 червня у ДСНС Харківщини повідомляли, що протягом минулої доби рятувальники мали 46 оперативних виїздів. З них 24 — на ліквідацію пожеж, сім розпочалися внаслідок російських обстрілів.