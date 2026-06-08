За добу на Харківщині було 24 пожежі – про наслідки повідомили у ДСНС

Протягом минулої доби у рятувальників було 46 оперативних виїздів. З них 24 – на ліквідацію пожеж, сім розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через “прильоти” вирували в Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Через атаки РФ горів будинок, склади та авто.

“7 червня сталася пожежа у квартирі двоповерхового житлового будинку в Основ’янському районі міста Харкова. Горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох людей. Також внаслідок події постраждала жінка. Причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі”, – додали у ДСНС.