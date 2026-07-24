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Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області синоптики

Суспільство 16:42   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду попередили жителів Харкова та області синоптики

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області сьогодні, 24 липня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 24 липня по області очікується гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с. По місту збережеться гроза, шквал, 15 – 20 м/с», – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики Наталка Діденко писала, що вихідними в країні почне теплішати. А у понеділок підскочать градуси подекуди до 30-32, вівторок-середа — невелике знову зниження. «А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — зазначала Діденко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області сьогодні, 24 липня.".