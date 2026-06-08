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За сутки на Харьковщине было 24 пожара — о последствиях сообщили в ГСЧС

Происшествия 07:58   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине было 24 пожара — о последствиях сообщили в ГСЧС

В течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Берестинском, Изюмском и Купянском районах области. Из-за атак РФ горел дом, склады и авто.

«7 июня произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в Основянском районе города Харькова. Горели домашние принадлежности и балкон квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Во время ликвидации пожара пожарные спасли двух человек. Также в результате происшествия пострадала женщина. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети», — добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 07:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС".