Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)

Пожар бушевал в гаражном кооперативе в Слободском районе Харькова вечером 8 июня.

Информацию о возгорании спасатели получили в 18:22, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место выезжали четыре подразделения. Горели восемь гаражей на общей площади 100 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на соседние боксы. В 18:54 огонь удалось локализовать, в 19:27 — окончательно ликвидировать.

Причину пожара выясняют.

Напомним, утром 8 июня в ГСЧС Харьковщины сообщали, что в течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов.