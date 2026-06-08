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Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)

Происшествия 20:38   08.06.2026
Елена Нагорная
Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)

Пожар бушевал в гаражном кооперативе в Слободском районе Харькова вечером 8 июня.

Информацию о возгорании спасатели получили в 18:22, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место выезжали четыре подразделения. Горели восемь гаражей на общей площади 100 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на соседние боксы. В 18:54 огонь удалось локализовать, в 19:27 — окончательно ликвидировать.

Причину пожара выясняют.

Напомним, утром 8 июня в ГСЧС Харьковщины сообщали, что в течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 20:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар бушевал в гаражном кооперативе в Слободском районе Харькова вечером 8 июня.".