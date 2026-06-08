Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)
Пожар бушевал в гаражном кооперативе в Слободском районе Харькова вечером 8 июня.
Информацию о возгорании спасатели получили в 18:22, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место выезжали четыре подразделения. Горели восемь гаражей на общей площади 100 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения огня на соседние боксы. В 18:54 огонь удалось локализовать, в 19:27 — окончательно ликвидировать.
Причину пожара выясняют.
Напомним, утром 8 июня в ГСЧС Харьковщины сообщали, что в течение минувших суток у спасателей было 46 оперативных выездов. Из них 24 — на ликвидацию пожаров, семь начались в результате российских обстрелов.
Читайте также: По складу «Укрпочты» в Харькове ударила ночью РФ – что с посылками
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гаражи, ГСЧС, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 20:38;