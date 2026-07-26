Чтобы вернуть к родным: полиция Харьковщины искала мужчину с потерей памяти

Полицейские Берестинского района вечером 25 июля получили сообщение об исчезновении 79-летнего жителя села Песчанка. Он вышел из своего двора и не вернулся.

«На поиски пенсионера был ориентирован личный состав, и уже через несколько часов правоохранители установили местонахождение мужчины. Его обнаружили на территории Натальинской громады, когда он пешком двигался по мосту. Как выяснилось, у мужчины проблемы с памятью», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину вернули домой. Полицейские отметили: никаких противоправных действий в отношении потерявшегося не совершалось.

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