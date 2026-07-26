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Чтобы вернуть к родным: полиция Харьковщины искала мужчину с потерей памяти

Происшествия 21:32   26.07.2026
Оксана Горун
Чтобы вернуть к родным: полиция Харьковщины искала мужчину с потерей памяти

Полицейские Берестинского района вечером 25 июля получили сообщение об исчезновении 79-летнего жителя села Песчанка. Он вышел из своего двора и не вернулся.

«На поиски пенсионера был ориентирован личный состав, и уже через несколько часов правоохранители установили местонахождение мужчины. Его обнаружили на территории Натальинской громады, когда он пешком двигался по мосту. Как выяснилось, у мужчины проблемы с памятью», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину вернули домой. Полицейские отметили: никаких противоправных действий в отношении потерявшегося не совершалось.

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Напомним, 13-летнюю девочку искали в Изюме. Полицейские выяснили, что она пошла в гости к знакомой.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 21:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Берестинского района вечером 25 июля получили сообщение об исчезновении 79-летнего жителя села Песчанка. Он вышел из своего двора и не вернулся".