Была у знакомой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку

На Изюмщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что сегодня, 13 июля, установили местонахождение ребенка, который накануне пропал в городе Изюм.

«В ходе поисковой операции полицейские проверили возможные места нахождения девушки, опросили ее знакомых и оперативно отработали всю полученную информацию. В результате проведенной работы ее местонахождение было установлено. Разыскиваемая находилась в гостях у своей знакомой. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», — отметили правоохранители.

Ребёнка вернули домой. С ней и ее семьей провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Напомним, ночью с 29 на 30 июня полицейские Золочевской громады искали несовершеннолетнюю, которая пошла гулять с друзьями и не вернулась. Копы обнаружили ее на железнодорожной станции села Чепели. Она находилась вместе с друзьями и ждала электропоезда в Харьков.