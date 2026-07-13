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Была у знакомой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку

Общество 13:29   13.07.2026
Виктория Яковенко
Была у знакомой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку Фото: ГУНП в Харьковской области

На Изюмщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что сегодня, 13 июля, установили местонахождение ребенка, который накануне пропал в городе Изюм.

«В ходе поисковой операции полицейские проверили возможные места нахождения девушки, опросили ее знакомых и оперативно отработали всю полученную информацию. В результате проведенной работы ее местонахождение было установлено. Разыскиваемая находилась в гостях у своей знакомой. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», — отметили правоохранители.

Ребёнка вернули домой. С ней и ее семьей провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Напомним, ночью с 29 на 30 июня полицейские Золочевской громады искали несовершеннолетнюю, которая пошла гулять с друзьями и не вернулась. Копы обнаружили ее на железнодорожной станции села Чепели. Она находилась вместе с друзьями и ждала электропоезда в Харьков.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 13:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку.".