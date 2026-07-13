Була у знайомої: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку

На Ізюмщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчинку.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що сьогодні, 13 липня, встановили місцеперебування дитини, яка напередодні зникла в місті Ізюм.

«Під час пошукової операції поліцейські перевірили можливі місця перебування дівчини, опитали її знайомих та оперативно відпрацювали всю отриману інформацію. У результаті проведеної роботи її місцезнаходження було встановлено. Розшукувана перебувала в гостях у своєї знайомої. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося», – зазначили правоохоронці.

Дитину повернули додому. З нею та її родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, вночі з 29 на 30 червня поліціянти Золочівської громади шукали неповнолітню, яка пішла гуляти із друзями та не повернулася. Копи знайшли її на залізничній станції села Чепели. Вона перебувала разом із друзями та чекала на електропотяг до Харкова.