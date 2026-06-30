Зникла в прикордонній громаді: на Харківщині шукали 16-річну

Вночі з 29 на 30 червня поліціянти Золочівської громади на Харківщині шукали неповнолітню, яка пішла гуляти із друзями та не повернулася.

Події відбувалися у селі Чепели, куди мати з дочкою з Харкова приїхали на дачу.

“29 червня близько 23:00 до Богодухівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення підлітка… Вона пішла гуляти з друзями та перестала відповідати на телефонні дзвінки матері”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дівчину шукали кілька годин. За цей час поліціянти з’ясували, з ким вона спілкувалася в цій місцевості та перевірили можливі місця перебування.

“Поліцейські розшукали дівчину на залізничній станції села Чепели. Вона перебувала разом із друзями та чекала на електропотяг до Харкова”, – зазначили в ГУНП.

Поліціянти закликали батьків не зволікати, якщо дитина перестала виходити на зв’язок – і звертатися за номером 102.

Нагадаємо, на Харківщині мати заявила в поліцію про зникнення 14-річної доньки. Надзвичайна подія сталася в селі Логачівка, на околиці Харкова.