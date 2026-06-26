Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові

Підлітка з міста Люботин, який вранці 25 червня пішов з дому та зник, знайшли, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Доповнено о 17:27. Хлопця виявили на території залізничного вокзалу у Харкові. Пояснити причину свого зникнення поліцейським він не зміг. З опікунами підлітка провели профілактичну бесіду.

12:04. Правоохоронці розшукують хлопця 2011 року народження, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Напередодні, 25 червня, близько 10:00 хлопець пішов із дому в місті Люботин та досі не повернувся.

Прикмети підлітка: зріст близько 170 см, руде волосся, блакитні очі, з правого боку на волоссі вистрижений малюнок у вигляді блискавки. На правій руці є шрам. Був одягнений в зелену футболку з жовтим написом «ЗСУ», сірі шорти та сірі крокси.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просять повідомити за телефонами: 102, 068 550 99 28 (чергова частина), 095 877 26 78 (батько).

Нагадаємо, раніше у Харкові повідомили про підозру жінці, яка за даними обласної прокуратури, била свою новонароджену доньку.