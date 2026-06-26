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Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові

Суспільство 17:27   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові

Підлітка з міста Люботин, який вранці 25 червня пішов з дому та зник, знайшли, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Доповнено о 17:27. Хлопця виявили на території залізничного вокзалу у Харкові. Пояснити причину свого зникнення поліцейським він не зміг.  З опікунами підлітка провели профілактичну бесіду.

12:04. Правоохоронці розшукують хлопця 2011 року народження, інформують  у ГУ Нацполіції у Харківській області. Напередодні, 25 червня, близько 10:00 хлопець пішов із дому в місті Люботин та досі не повернувся.

Прикмети підлітка: зріст близько 170 см, руде волосся, блакитні очі, з правого боку на волоссі вистрижений малюнок у вигляді блискавки. На правій руці є шрам. Був одягнений в зелену футболку з жовтим написом «ЗСУ», сірі шорти та сірі крокси.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просять повідомити за телефонами: 102, 068 550 99 28 (чергова частина), 095 877 26 78 (батько).

Нагадаємо, раніше у Харкові повідомили про підозру жінці, яка за даними обласної прокуратури, била свою новонароджену доньку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 17:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітка з міста Люботин, який вранці 25 червня пішов з дому та зник, знайшли, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.".