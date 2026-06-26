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Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове

Общество 17:27   26.06.2026
Виктория Яковенко
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове

Подростка из города Люботин, который утром 25 июня ушел из дома и пропал, нашли, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дополнено в 17:27. Мальчика обнаружили на территории железнодорожного вокзала в Харькове. Объяснить причину своего исчезновения полицейским он не смог. С опекунами подростка провели профилактическую беседу.

12:04. Правоохранители разыскивают парня 2011 года рождения, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Накануне, 25 июня, около 10:00 он ушел из дома в городе Люботин и до сих пор не вернулся.

Приметы подростка: рост около 170 см, рыжие волосы, голубые глаза, с правой стороны на волосах выстрижен рисунок в виде молнии. На правой руке есть шрам. Был одет в зеленую футболку с желтой надписью «ВСУ», серые шорты и серые кроксы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 102, 068 550 99 28 (очередная часть), 095 877 26 78 (отец).

Напомним, ранее в Харькове сообщили о подозрении женщине, которая по данным областной прокуратуры, избивала свою новорожденную дочь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 17:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростка из города Люботин, который утром 25 июня ушел из дома и пропал, нашли, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".