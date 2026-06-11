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Ребенок думал, что это игра: мужчину подозревают в сексуальном насилии

Общество 16:48   11.06.2026
Виктория Яковенко
Ребенок думал, что это игра: мужчину подозревают в сексуальном насилии Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который, по данным следствия, заманил девочку в заброшенное здание и совершил сексуальные действия.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 6 июня в одном из населенных пунктов Харьковского района две девочки 5 и 6 лет играли на улице. К ним подошел мужчина. Он предложил детям «поиграть» и заманил их в заброшенное здание.

«Там он совершил в отношении 5-летнего ребенка действия сексуального характера. Самое страшное то, что девочка из-за своего возраста даже не поняла, какая беда с ней произошло. Для нее это действительно оставалось просто игрой, правила которой придумал взрослый. Именно как об обычной игре она рассказала дома маме. Женщина немедленно вызвала правоохранителей”, — рассказали в прокуратуре.

30-летнему фигуранту сообщили о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 153 УКУ).

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харьковской области 31-летний мужчина, который на протяжении восьми месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу, получил пожизненное. Правоохранители установили шесть эпизодов преступления, сообщал Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который, по данным следствия, заманил девочку в заброшенное здание и совершил сексуальные действия.".