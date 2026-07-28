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Сколько АЗС атаковали на Харьковщине с начала года, проблемные направления

Общество 16:48   28.07.2026
Виктория Яковенко
Сколько АЗС атаковали на Харьковщине с начала года, проблемные направления Изображение, созданное ИИ

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире «Суспільного» сообщил, что с начала года в регионе более 136 АЗС находились под ударом врага. При этом он подчеркнул: дефицита топлива в области и Харькове нет и не прогнозируется.

По его словам, с операторами заправок проводили совещания, где предлагали определенные решения по защите, часть из них уже реализуется. Однако, говорит Синегубов, это не панацея, а один из элементов, чтобы, например, противостоять дронам на оптоволокне. Но против «Шахедов» или ракет совсем другие средства должны работать.

«Здесь наша задача по максимуму сохранить то, что мы имеем, мы восстанавливаем то, что мы теряем. Ну, и, конечно, будем усиливаться по военному плану, и постоянная коммуникация с нашими военными, и помощь нашим Вооруженным силам — это единственная гарантия того, чтобы у нас было и с топливом для мирного гражданского населения все окей, и АЗС у нас были в наличии”, — отметил начальник ХОВА.

Синегубов дал рекомендации водителям, если они остались на трассе без топлива.

«Можно звонить 101, и наши спасатели отреагируют на это, либо любым другим удобным способом, либо в Нацполицию, либо на горячую линию администрации, все контакты есть в интернете. Мы однозначно человека не оставим на обочине без топлива», — заверил начальник ХОВА.

Он также назвал направления в регионе, где сложная ситуация с АЗС.

«То, где трудно, это Богодуховское направление, поскольку там уничтожено достаточно большое количество АЗС, наши водители об этом знают, эта трасса перекрывается антидроновыми сетками, потому что опасность там достаточно высокая. И это путь на Сумщину, скажем так, полностью. Я не говорю о Купянском, Волчанском направлении, там все понятно, там ведутся активные боевые действия. Изюмское направление так же, город Изюм постоянно под обстрелами находится, и враг уничтожает и АЗС, и в принципе бьет по гражданской инфраструктуре, хотя там находится достаточно большое количество, более 10 тысяч, мирного гражданского населения. И Лозовая также под ударом, однако мы не можем говорить о том, что там есть какой-то дефицит с топливом, или ограничена какая-то инфраструктура по АЗС. Да, есть потери, однако сейчас ситуация там не критическая”, — рассказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире «Суспільного» сообщил, что с начала года в регионе более 136 АЗС находились под ударом врага.".