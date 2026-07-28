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Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики

Происшествия 10:43   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики уже ликвидируют последствия вчерашней атаки FPV-дрона в Киевском районе.

Последствия удара по Харькову 28 июля
Фото: ХГС

«Сотрудники КП «Шляхрембуд» устраняют последствия вражеской атаки дроном в Киевском районе, которая произошла вечером накануне. Беспилотник попал в автомобиль, поэтому коммунальщики очищают дорогу от обломков», – уточнили в горсовете.

Последствия удара по Харькову 28 июля
Фото: ХГС

Напомним, 27 июля около 21:00 вражеский дрон атаковал авто в Киевском районе. Позже стало известно о двух пострадавших. Отметим, В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 10:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики уже ликвидируют последствия вчерашней атаки FPV-дрона в Киевском районе.".