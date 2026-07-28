Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики уже ликвидируют последствия вчерашней атаки FPV-дрона в Киевском районе.

«Сотрудники КП «Шляхрембуд» устраняют последствия вражеской атаки дроном в Киевском районе, которая произошла вечером накануне. Беспилотник попал в автомобиль, поэтому коммунальщики очищают дорогу от обломков», – уточнили в горсовете.

Напомним, 27 июля около 21:00 вражеский дрон атаковал авто в Киевском районе. Позже стало известно о двух пострадавших. Отметим, В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель.