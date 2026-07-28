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Новости Харькова — главное 28 июля: как прошла ночь

Общество 07:20   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 28 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночь в Харькове была спокойной, над областью кружили БпЛА и била РСЗО

Тревога в Харькове звучала лишь один раз, относительно непродолжительно – с 04:04 до 04:52. Об угрозе для областного центра не сообщали. Однако в области было неспокойно.

В частности, по информации Воздушных сил ВСУ, вначале россияне выпустили КАБы на восточную часть региона.

После чего область начали атаковать КАБы. А уже под утро на север Харьковщины россияне выпустили РСЗО.

Информации о «прилетах» и разрушениях не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".