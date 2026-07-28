Новости Харькова — главное 28 июля: как прошла ночь

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07:20

Ночь в Харькове была спокойной, над областью кружили БпЛА и била РСЗО

Тревога в Харькове звучала лишь один раз, относительно непродолжительно – с 04:04 до 04:52. Об угрозе для областного центра не сообщали. Однако в области было неспокойно.

В частности, по информации Воздушных сил ВСУ, вначале россияне выпустили КАБы на восточную часть региона.

После чего область начали атаковать КАБы. А уже под утро на север Харьковщины россияне выпустили РСЗО.

Информации о «прилетах» и разрушениях не было.