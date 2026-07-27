Live

Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео)

Записано 18:04   27.07.2026
Оксана Горун
Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео) Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 27 июля рассказал об основных особенностях новых российских дронов-ракет «Бандероль», которыми бьют по Харьковской области.

«Она опасна. Имеет силу удара где-то в среднем такую ​​же, как и у «Шахеда». Однако враг начиняет ее шрапнелью для того, чтобы максимально нанести вред людям. Поэтому это, конечно, опаснее по сравнению с другими видами вооружения», — поделился Синегубов.

Он также отметил: «Бандероль» — новое экспериментальное оружие, ее достаточно сложно заблаговременно обнаружить, ведь ракета может лететь слишком низко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Однако наши военные уже над этим работают. И уже есть, скажем так, определенные положительные сдвиги по выявлению, предупреждению, по поводу воздушных тревог и своевременных сигналов об опасности», — заявил начальник ХОВА.

Читайте также: РФ активнее применяет «Бандероли» по Харьковщине — обзор фронта (видео)

Напомним, именно «Бандеролью» российская армия ударила по Харькову 26 июля, убив 40-летнюю женщину, еще 16 человек пострадали от того «прилета». Уже сегодня, 27 июля, два таких снаряда прилетели по Балаклее — там есть погибший и восемь пострадавших.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
27.07.2026, 18:51
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
27.07.2026, 17:05
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
27.07.2026, 13:40

Новости по теме:

27.07.2026
На трассе от Полтавы до Харькова не осталось целых заправок? Ответ ХОВА
27.07.2026
Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)
27.07.2026
ХарьковПрайд-2026 анонсировали ЛГБТ-активисты: будет марш и сбор для СОУ
27.07.2026
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026
Сетки и мобильные укрытия начали появляться на АЗС в Харькове, что с топливом


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 18:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 27 июля рассказал об основных особенностях новых российских дронов-ракет «Бандероль», которыми бьют по Харьковской области".