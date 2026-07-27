Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 27 июля рассказал об основных особенностях новых российских дронов-ракет «Бандероль», которыми бьют по Харьковской области.

«Она опасна. Имеет силу удара где-то в среднем такую ​​же, как и у «Шахеда». Однако враг начиняет ее шрапнелью для того, чтобы максимально нанести вред людям. Поэтому это, конечно, опаснее по сравнению с другими видами вооружения», — поделился Синегубов.

Он также отметил: «Бандероль» — новое экспериментальное оружие, ее достаточно сложно заблаговременно обнаружить, ведь ракета может лететь слишком низко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Однако наши военные уже над этим работают. И уже есть, скажем так, определенные положительные сдвиги по выявлению, предупреждению, по поводу воздушных тревог и своевременных сигналов об опасности», — заявил начальник ХОВА.

Напомним, именно «Бандеролью» российская армия ударила по Харькову 26 июля, убив 40-летнюю женщину, еще 16 человек пострадали от того «прилета». Уже сегодня, 27 июля, два таких снаряда прилетели по Балаклее — там есть погибший и восемь пострадавших.