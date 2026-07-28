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«Будет дорогим» — Синегубов об укрытии для музейных экспонатов на Харьковщине

Оригинально 12:49   28.07.2026
Елизавета Лысенко
Виктория Яковенко
«Будет дорогим» — Синегубов об укрытии для музейных экспонатов на Харьковщине

Специальное укрытие для музейных экспонатов и культурных ценностей, которые невозможно эвакуировать из-за риска их разрушения, могут построить на Харьковщине. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, стоимость такого объекта превысит 200 миллионов.

«Хранилище будет дорогим, более 200 миллионов, однако опять же об этом уже было анонсировано министром культуры, что такие укрытия должны появиться. Далее мы понимаем, что хотя бы одно из таких укрытий появится здесь. Потому что, еще раз повторяюсь, ни одного специализированного укрытия для памятников любой исторической ценности, и все остальное, их у нас просто нет. Например, берем другое заведение, как Исторический музей, там есть редкие экземпляры, которые мы даже не можем трогать. То есть, они не вынесут, учитывая свою давность, несколько веков, перевозить не можем их, потому что просто есть риск их разрушения», — объяснил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов отмечал, что большинство объектов культурного наследия вывезли из Харьковской области еще в 2022 году. Однако есть те, которые невозможно транспортировать – для них хотят построить специальное бомбоубежище.

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Автор: Елизавета Лысенко, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 12:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специальное укрытие для музейных экспонатов и культурных ценностей, которые невозможно эвакуировать из-за риска их разрушения, могут построить на Харьковщине.".