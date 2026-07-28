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«Буде дорогим» – Синєгубов про укриття для музейних експонатів на Харківщині

Оригінально 12:49   28.07.2026
Єлизавета Лисенко
Вікторія Яковенко
«Буде дорогим» – Синєгубов про укриття для музейних експонатів на Харківщині

Спеціальне укриття для музейних експонатів і культурних цінностей, які неможливо евакуювати через ризик їхнього руйнування, можуть побудувати на Харківщині. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, вартість такого об’єкта перевищить 200 мільйонів.

«Сховище буде дорогим, більше 200 мільйонів, однак знову ж таки, про це вже було анонсовано міністром культури, що такі укриття мають з’явитися. Далі ми розуміємо те, що хоча б одне з таких укриттів з’явиться тут. Тому що, ще раз повторююся, жодного спеціалізованого укриття для пам’яток будь-якої цінності історичної, і все інше, їх у нас просто немає. Наприклад, беремо інший заклад, як Історичний музей, там є рідкісні екземпляри, які ми навіть не можемо чіпати. Тобто вони не винесуть, враховуючи свою давність, кілька століть, перевозити не можемо їх, тому що просто є ризик руйнування», – пояснив Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що більшість об’єктів культурної спадщини вивезли з Харківщини ще 2022 року. Однак є ті, які неможливо транспортувати – для них хочуть збудувати спеціальне бомбосховище.

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Автор: Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 12:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спеціальне укриття для музейних експонатів і культурних цінностей, які неможливо евакуювати через ризик їхнього руйнування, можуть побудувати на Харківщині.".