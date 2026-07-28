Серце Германа зупинилося: померла вівчарка, поранена через удар 26 липня

У Харкові помер собака, який отримав поранення внаслідок удару “бандеролі” по Слобідському району 26 липня.

“Попри всі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Через відсутність у нашій клініці кисневої барокамери та можливості забезпечити цілодобовий ветеринарний нагляд ще в неділю ми оперативно перевели Германа до ветеринарної клініки «Вет.Лідер» (на ХТЗ), де він перебував під постійним контролем спеціалістів та отримував інтенсивну терапію для стабілізації стану», – повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

Там додали: отримані внаслідок обстрілу травми виявилися несумісними з життям. Сьогодні, 28 липня, серце Германа зупинилося.

Нагадаємо, вранці 26 липня у Харкові російська “бандероль” вдарила по приватному будинку в Слобідському районі близько 9 ранку 26 липня. Будинок повністю зруйнований. Загинула 40-річна жінка. Постраждали 12 людей. У Харківській обласній прокуратурі уточнили: поранений 10-річний син жінки, яка загинула від цього удару.