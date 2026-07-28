36 діб тримали жителя Харківщини у підвалі: підозри полоненим окупантам

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям РФ, які, за даними слідства, викрали цивільного під час боїв на півночі Харківщини.

Йдеться про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу ЗС РФ – Дениса Агапова із позивним «Нижній» та Романа Сокова – «Зефір», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, навесні цього року вони атакували прикордонне селище Чугуївського району.

“Тоді зловмисники захопили приватне домоволодіння, а у підвальному приміщенні будинку незаконно утримували місцевого мешканця. Там чоловіка на тривалий час залишали без їжі та води, санітарних умов та доступу свіжого повітря. Зловмисники 36 діб тримали його у підвалі і погрожували вбивством при спробі втечі”, – розповіли в СБУ.

Окупанти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ, але цього не сталося. СОУ вибили росіян із зайнятих позицій, звільнили потерпілого і взяли в полон обох фігурантів.

Агапову та Сокову повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням). Їм загрожує до 12 років тюрми.