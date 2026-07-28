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36 діб тримали жителя Харківщини у підвалі: підозри полоненим окупантам

Суспільство 14:00   28.07.2026
Вікторія Яковенко
36 діб тримали жителя Харківщини у підвалі: підозри полоненим окупантам

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям РФ, які, за даними слідства, викрали цивільного під час боїв на півночі Харківщини.

Йдеться про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу ЗС РФ – Дениса Агапова із позивним «Нижній» та Романа Сокова – «Зефір», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, навесні цього року вони атакували прикордонне селище Чугуївського району.

“Тоді зловмисники захопили приватне домоволодіння, а у підвальному приміщенні будинку незаконно утримували місцевого мешканця. Там чоловіка на тривалий час залишали без їжі та води, санітарних умов та доступу свіжого повітря. Зловмисники 36 діб тримали його у підвалі і погрожували вбивством при спробі втечі”, – розповіли в СБУ.

Окупанти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ, але цього не сталося. СОУ вибили росіян із зайнятих позицій, звільнили потерпілого і взяли в полон обох фігурантів.

Агапову та Сокову повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням). Їм загрожує до 12 років тюрми.

на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 14:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцям РФ, які, за даними слідства, викрали цивільного під час боїв на півночі Харківщини.".