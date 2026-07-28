Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹

В Харькове работают над новыми способами защиты города от FPV-дронов на оптоволокне. Начальник ХОВА Олег Синегубов обещает, что «результаты ощутим уже в скором времени». Он также рассказал, кто отвечает за установку антидроновых сеток в областном центре.

«Анализируем полностью ситуацию с нашими военными, и уже будем реализовывать один из экспериментальных проектов по защите Харькова от FPV-дронов на оптоволокне», — сказал Синегубов во время брифинга, передает корреспондент МГ «Объектив».

В эфире «Суспільного» начальник ХОВА уточнил, что сегодня провели очередную встречу с военными и проработали варианты защиты от дронов на оптоволокне.

«Есть уже определенные решения, уже приступаем к реализации определенных проектов. Я думаю, что результаты уже мы ощутим в скором времени, о конкретике говорить не можем, конечно. Однако это постоянная работа, потому что враг постоянно комбинирует, постоянно придумывает что-то новое, и опять же, у него цель — это добраться до Харькова, до других населенных пунктов, для того, чтобы совершать террор местному населению”, — сказал Синегубов.

Он также ответил: установка антидроновых сеток – «это ответственность общая всех», но уточнил, что все зависит от того, в чьей собственности находится дорога.

«Здесь зависит от того, в собственности кого находится та или иная дорога, если мы говорим конкретно о дорогах. Однако здесь нельзя распределять ответственность, это ответственность общая всех, для того, чтобы сделать максимум и обезопасить наше мирное население, и в частности логистику, конечно. У нас в приоритете сейчас, конечно, дороги по области, прежде всего, это логистика, эвакуация раненых, эвакуация мирного населения из наиболее сложных участков нашей территории. Я думаю, что мы несколько маршрутов перекроем на подъездах в Харьков. Далее, я думаю, что будут решения для того, чтобы закрывать, скажем, наиболее опасные маршруты и в самом городе”, — сказал Синегубов.

Напомним, во время брифинга 23 июня начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что в вопросе установления антидроновых сеток в окраинах Харькова определят роль Харьковского горсовета или областной администрации. «Это точно не будет влиять ни на скорость, ни на принятие решения. Конечно будет вопрос финансирования, я думаю, что мы его решим», — подчеркивал он.

10 июля мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что город не может самостоятельно принимать решение об установке антидроновых сеток. «Мы сотрудничаем с военными, и мы не можем самостоятельно делать, потому что есть определенные полномочия областной военной администрации, и есть определенные полномочия городского совета, и есть военные полномочия. То есть мы не можем самостоятельно сказать: «Мы здесь будем натягивать сетки» и так далее. Поэтому мы сотрудничаем», — объяснял городской голова.