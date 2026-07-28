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Прорыв РФ на границе? О продвижении врага на Харьковщине сообщил DeepState

Фронт 15:28   28.07.2026
Виктория Яковенко
Прорыв РФ на границе? О продвижении врага на Харьковщине сообщил DeepState Карта: DeepState

Аналитики проекта «DeepState» днем ​​28 июля обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск на Харьковщине.

По данным осинтеров, враг имел успех возле села Артельное. Отметим, это село находится буквально на границе с РФ в Ольховатской громаде Купянского района.

Напомним, на прошлой неделе в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что пехотные группы врага предпринимают попытки инфильтрации в районе населенного пункта Артельное. Пограничники бригады «Гарт» фиксировали передвижение оккупантов и уничтожали их личный состав и технику – как на украинской территории, так и в тылу врага.

Американский Институт изучения войны информировал, что российские военные провели миссии по инфильтрации возле пограничного села Артельное.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» днем ​​28 июля обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск на Харьковщине.".