Прорыв РФ на границе? О продвижении врага на Харьковщине сообщил DeepState
Аналитики проекта «DeepState» днем 28 июля обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск на Харьковщине.
По данным осинтеров, враг имел успех возле села Артельное. Отметим, это село находится буквально на границе с РФ в Ольховатской громаде Купянского района.
Напомним, на прошлой неделе в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что пехотные группы врага предпринимают попытки инфильтрации в районе населенного пункта Артельное. Пограничники бригады «Гарт» фиксировали передвижение оккупантов и уничтожали их личный состав и технику – как на украинской территории, так и в тылу врага.
Американский Институт изучения войны информировал, что российские военные провели миссии по инфильтрации возле пограничного села Артельное.