Live

«Может и завтра»: где в Харькове могут установить антидроновые сетки (видео)

Оригинально 16:23   23.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Может и завтра»: где в Харькове могут установить антидроновые сетки (видео)

Антидроновые сетки на въездах в Харьков: начальник ХОВА Олег Синегубов подробно рассказал, какие направления рассматривают, кто, вероятно, будет заниматься этими работами, найдут ли финансирование и что известно о сроках.

По его словам, антидроновые сетки демонстрируют высокую эффективность, поэтому регион продолжает перекрывать ими наиболее опасные участки. Среди таких направлений он назвал Богодуховский, Дергачевский и район Великого Бурлука.

«Сейчас цель в первую очередь закрыть окружную города Харькова. Далее посмотрим на динамику и возможно это будет Харьковское шоссе, Салтовское направление. Это, опять же, окраина Харькова, территория Харькова частично. Дальше будем уже принимать решения», – сказал Синегубов.

Он также прокомментировал возможность установки антидроновых сеток в районе Пятихаток. Коротко сказал: «планируется». А также ответил, когда сетки могут начать устанавливать в окраинах города.

«Это может быть и даже завтра. Имеются приоритетные направления, где летает 100 FPV за сутки. Есть направление, где один FPV за месяц. Это есть такие направления. Однако, конечно, это закончилось трагедией. Человек погиб, к сожалению. Один человек получил ранения. Дальше будем смотреть. Если прилетает в центре Харькова, там тоже прилетает. Вот женщина на Салтовке получила ранения. Это не значит, что сегодня мы должны все бросить, все приоритетные направления, которые там на прифронте, и начать закрывать город Харьков. Однако мы этот вопрос рассматриваем», – объяснил начальник ХОВА.

К работам могут быть привлечены как военные, так и специалисты Государственной специальной службы транспорта или Службы восстановления.

«Касательно роли Харьковской городской или областной администрации, поверьте, мы это определим. Это точно не повлияет ни на скорость, ни на принятие решения. Конечно, будет вопрос финансирования, я думаю, что мы его решим», — подчеркнул Синегубов.

Кроме того, Синегубов рассказал жителям как уберечься от атак FPV. Прежде всего, говорит он, следует избегать опасных направлений.

«Мы будем публиковать, мы уже это делали через Агентство восстановления, те направления, которые сейчас наиболее опасны для передвижения, для логистики. Далее активизируем работу, что людям нужно обращать внимание, по чему проезжают, потому что есть случаи трагические – и на велосипедах люди наезжают на взрывоопасные предметы, на мины разного типа. Будем усиливать направление по противоминной деятельности. Ну и дальше относительно пешеходов – это обычно мобильные модульные укрытия. Город Харьков, другие населенные пункты. Это только их наращивать для того, чтобы люди могли быстро, оперативно перейти в них», — сказал Синегубов.

Читайте также: Антидроновые сетки, возможно, установят вглубь Харькова — Синегубов (видео)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

Популярно

Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
24.06.2026, 01:01
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026, 08:47
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026, 07:29
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
23.06.2026, 19:01
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026, 09:12

Новости по теме:

24.06.2026
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026
Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА
24.06.2026
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Может и завтра»: где в Харькове могут установить антидроновые сетки (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 16:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антидроновые сетки на въездах в Харьков: начальник ХОВА Олег Синегубов подробно рассказал, какие направления рассматривают, кто, вероятно, будет заниматься этими работами".