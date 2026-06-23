«Может и завтра»: где в Харькове могут установить антидроновые сетки (видео)

Антидроновые сетки на въездах в Харьков: начальник ХОВА Олег Синегубов подробно рассказал, какие направления рассматривают, кто, вероятно, будет заниматься этими работами, найдут ли финансирование и что известно о сроках.

По его словам, антидроновые сетки демонстрируют высокую эффективность, поэтому регион продолжает перекрывать ими наиболее опасные участки. Среди таких направлений он назвал Богодуховский, Дергачевский и район Великого Бурлука.

«Сейчас цель в первую очередь закрыть окружную города Харькова. Далее посмотрим на динамику и возможно это будет Харьковское шоссе, Салтовское направление. Это, опять же, окраина Харькова, территория Харькова частично. Дальше будем уже принимать решения», – сказал Синегубов.

Он также прокомментировал возможность установки антидроновых сеток в районе Пятихаток. Коротко сказал: «планируется». А также ответил, когда сетки могут начать устанавливать в окраинах города.

«Это может быть и даже завтра. Имеются приоритетные направления, где летает 100 FPV за сутки. Есть направление, где один FPV за месяц. Это есть такие направления. Однако, конечно, это закончилось трагедией. Человек погиб, к сожалению. Один человек получил ранения. Дальше будем смотреть. Если прилетает в центре Харькова, там тоже прилетает. Вот женщина на Салтовке получила ранения. Это не значит, что сегодня мы должны все бросить, все приоритетные направления, которые там на прифронте, и начать закрывать город Харьков. Однако мы этот вопрос рассматриваем», – объяснил начальник ХОВА.

К работам могут быть привлечены как военные, так и специалисты Государственной специальной службы транспорта или Службы восстановления.

«Касательно роли Харьковской городской или областной администрации, поверьте, мы это определим. Это точно не повлияет ни на скорость, ни на принятие решения. Конечно, будет вопрос финансирования, я думаю, что мы его решим», — подчеркнул Синегубов.

Кроме того, Синегубов рассказал жителям как уберечься от атак FPV. Прежде всего, говорит он, следует избегать опасных направлений.

«Мы будем публиковать, мы уже это делали через Агентство восстановления, те направления, которые сейчас наиболее опасны для передвижения, для логистики. Далее активизируем работу, что людям нужно обращать внимание, по чему проезжают, потому что есть случаи трагические – и на велосипедах люди наезжают на взрывоопасные предметы, на мины разного типа. Будем усиливать направление по противоминной деятельности. Ну и дальше относительно пешеходов – это обычно мобильные модульные укрытия. Город Харьков, другие населенные пункты. Это только их наращивать для того, чтобы люди могли быстро, оперативно перейти в них», — сказал Синегубов.