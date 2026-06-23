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Антидроновые сетки, возможно, установят вглубь Харькова — Синегубов (видео)

Общество 10:43   23.06.2026
Елена Нагорная
Антидроновые сетки, возможно, установят вглубь Харькова — Синегубов (видео)

Антидроновые сетки могут начать устанавливать вглубь Харькова, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, готовых мировых образцов защиты от FPV-дронов нет, поэтому Украина самостоятельно строит первую линию подобной обороны, сочетая пассивные средства с активными.

«Мы должны привлекать самые активные образцы, то, что мы фактически и делаем. Ну и плюс пассивная защита, антидроновые сетки. Это уже окраины Харькова, это уже наша реальность. Окружная дорога и дальше, возможно, будем защищать вглубь города, в том числе», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он подчеркнул, что благодаря совместной работе с Минобороны и донорами в вопросе развертывания систем РЭБ уже есть конкретные результаты: до Харькова долетают лишь единичные БпЛА, так как большинство из них подавляют на подлете.

В то же время начальник ХОВА констатировал, что армия РФ продолжает испытывать новые модели дронов, а их целью остается террор жителей.

«Цель у них, которая по перехватам в том числе, — это и гражданское население, и гражданские многоэтажки. То есть любая гражданская инфраструктура, врагу важен террор местного населения. Поэтому мы здесь работу не останавливаем, работаем 24/7 над усилением обороны», — добавил Синегубов.

Напомним, 22 июня в областной прокуратуре сообщили «Суспільному», что в целом РФ применила FPV-дроны для нанесения ударов по Харькову более 20 раз. Только 21 и 22 июня было восемь попаданий в городе и его окрестностях. Зафиксировано четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.

Также напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов уже не исключал, что антидроновые сетки могут установить на въездах в Харьков, это было 4 марта.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 10:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антидроновые сетки могут начать устанавливать вглубь Харькова, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".