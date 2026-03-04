Live

Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)

Общество 14:37   04.03.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопросы журналистов 4 марта, не исключил, что придется прикрывать от дронов въезды в областной центр — на севере.

«Если военные скажут, что это нужно, мы будем это делать. Есть, конечно, реализация этого плана по приоритетности. Мы не исключаем, что возможно будем устанавливать (антидроновые сетки) на эти направления, и в сам город: со стороны Северной Салтовки, с Циркуновского направления», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он отметил, что оборудованием антидроновыми сетками дорог в Харьковской области сейчас занимаются несколько организаций — как военных, так и гражданских. Это направление продолжат развивать.

«Мы с вами понимаем, где у нас труднее всего. Это и Лозовское направление, где сейчас враг усилил удары. Это Изюмское направление, это Купянское направление, это север нашей территории и, конечно, север Харькова. Это уже для нас вызов, над которым мы работаем», — подчеркнул начальник ХОВА.

Синегубов также прокомментировал ситуации, когда зимой из-за обледенения новенькие антидроновые сетки провисали, а удерживающие их конструкции ломались, перегораживая дороги.

«Антидроновые сетки фактически строили «с колес». Были сетки, их нужно было устанавливать. Так поступают военные, потому что нужно спасать жизнь наших гражданских и военных уже здесь и сейчас. Времени на проектирование нет… У нас были случаи, где наклонились, там, где упали откровенно. И даже тем самым парализовали в принципе проезд по этим путям. Однако оно достаточно быстро все восстанавливается», — заверил руководитель области.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
