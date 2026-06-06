Ударил ножом, но отобрать сумку не смог: нападение на женщину в Харькове

В Салтовском районе Харькова произошел инцидент, который Нацполиция квалифицирует как разбой. 49-летний мужчина напал на женщину и пытался ограбить.

«58-летняя женщина поздно вечером возвращалась домой. Ее начал преследовать неизвестный. Воспользовавшись безлюдным местом, он, подбежав к ней, начал угрожать ножом и требовать, чтобы последняя отдала сумку с личными вещами. В ходе угроз нападающий нанес удар ножом и причинил женщине телесные повреждения. Он толкнул жертву и попытался вырвать сумку из ее рук. Женщина крепко держала сумку, и мужчине это не удалось. Тогда он сорвал с ее шеи кулон и скрылся в неизвестном направлении», — сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре сотрудникам отдела уголовной полиции удалось найти и задержать подозреваемого.

Если его вину докажут, мужчина проведет в тюрьме от 8 до 15 лет.

Напомним, разбойное нападение на пенсионерку произошло 2 июня в селе Варваровка.37-летний пьяный мужчина ворвался в дом 81-летней женщины. Он несколько раз ударил ее кирпичом по голове и лицу.