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Вдарив ножем, але відібрати сумку не зміг: напад на жінку в Харкові

Події 12:16   06.06.2026
Оксана Горун
Вдарив ножем, але відібрати сумку не зміг: напад на жінку в Харкові

У Салтівському районі Харкова стався інцидент, який Нацполіція кваліфікує як розбій. 49-річний чоловік напав на жінку та намагався пограбувати.

“58-річна жінка пізно увечері поверталася додому. Її почав переслідувати невідомий. Скориставшись безлюдним місцем він, підбігши до неї, почав погрожувати ножем та вимагати, щоб остання віддала сумку з особистими речами. У ході погроз нападник завдав удар ножем та заподіяв жінці тілесні ушкодження. Він штовхнув жертву та спробував вирвати сумку з її рук. Жінка міцно тримала сумку, й чоловіку це не вдалося. Тоді він зірвав з її шиї кулон та втік у невідомому напрямку”, – повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждала звернулася до поліції, й невдовзі співробітникам відділу кримінальної поліції вдалося знайти та затримати підозрюваного.

Розбій у Харкові

Якщо його провину доведуть, чоловік проведе у в’язниці від 8 до 15 років.

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Нагадаємо, розбійний напад на пенсіонерку стався 2 червня у селі Варварівка. 37-річний п’яний чоловік увірвався до будинку 81-річної жінки. Він кілька разів ударив її цеглою по голові та обличчю.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 12:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова стався інцидент, який Нацполіція кваліфікує як розбій. 49-річний чоловік напав на жінку та намагався пограбувати".