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Ударил кирпичом по голове пенсионерку ради телефона и бутылок с водкой

Происшествия 21:54   04.06.2026
Оксана Якушко
Ударил кирпичом по голове пенсионерку ради телефона и бутылок с водкой

Разбойное нападение на пенсионерку произошло 2 июня в селе Варваровка Близнюковской территориальной громады, сообщает Нацполиция.

37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом 81-летней женщины. Он несколько раз ударил ее кирпичом по голове и лицу. От полученных травм женщина потеряла сознание. Между тем злоумышленник завладел мобильным телефоном и двумя бутылками водки, а затем удрал в неизвестном направлении.

Полицейские быстро установили местонахождение злоумышленника, задержали его и сообщили фигуранту о подозрении по статье разбой. Правонарушитель может сесть за решетку на 15 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 21:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разбойное нападение на пенсионерку произошло 2 июня в селе Варваровка Близнюковской территориальной громады, сообщает Нацполиция.".