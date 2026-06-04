Ударил кирпичом по голове пенсионерку ради телефона и бутылок с водкой
Разбойное нападение на пенсионерку произошло 2 июня в селе Варваровка Близнюковской территориальной громады, сообщает Нацполиция.
37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом 81-летней женщины. Он несколько раз ударил ее кирпичом по голове и лицу. От полученных травм женщина потеряла сознание. Между тем злоумышленник завладел мобильным телефоном и двумя бутылками водки, а затем удрал в неизвестном направлении.
Полицейские быстро установили местонахождение злоумышленника, задержали его и сообщили фигуранту о подозрении по статье разбой. Правонарушитель может сесть за решетку на 15 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, Нацполиция, пенсионерка, разбой;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 21:54;