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Взрыв прогремел в Харькове вечером 4 июня: город атаковал «шахед»

Происшествия 20:05   04.06.2026
Оксана Якушко
Взрыв прогремел в Харькове вечером 4 июня: город атаковал «шахед» Изображение создано ИИ

Взрыв услышали харьковчане в 19:48. 

Взрыву предшествовала воздушная тревога.

Мониторы сообщали о «шахеде», который со стороны Алексеевки двигался в сторону центра.

Сразу же после взрыва мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о падении «шахеда» в Холодногорском районе.

Позже городской голова уточнил, что дрон попал по открытой территории. И обошлось без пострадавших.

Как писала ранее МГ «Объектив», интенсивность вражеских ударов по Харьковщине по сравнению с 2025 годом выросла на 72,8%, в частности по областному центру – на 62%. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 20:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв услышали харьковчане в 19:48. ".