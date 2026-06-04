Взрыв прогремел в Харькове вечером 4 июня: город атаковал «шахед»
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Взрыв услышали харьковчане в 19:48.
Взрыву предшествовала воздушная тревога.
Мониторы сообщали о «шахеде», который со стороны Алексеевки двигался в сторону центра.
Сразу же после взрыва мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о падении «шахеда» в Холодногорском районе.
Позже городской голова уточнил, что дрон попал по открытой территории. И обошлось без пострадавших.
Как писала ранее МГ «Объектив», интенсивность вражеских ударов по Харьковщине по сравнению с 2025 годом выросла на 72,8%, в частности по областному центру – на 62%. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 20:05;