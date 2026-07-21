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Схема с бронированием и разоблачение псевдоцентров в Харькове — итоги 21 июля

Происшествия 23:00   21.07.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Схема с бронированием и разоблачение псевдоцентров в Харькове — итоги 21 июля

Уклонистов в Харькове бронировали как строителей. Ликвидировали сеть центров, где людей удерживали против их воли. Дроны ночью атаковали Харьков. Прокуратура сообщила подробности падения ребенка из окна. Электрички в Дергачи пока не едут. МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 июля.

Уклонистов в Харькове бронировали как строителей. Очередную схему выявила СБУ

По данным следствия, в нее был вовлечен местный адвокат, а также — предприятие, которое признали критически важным. Областная прокуратура сообщила: в марте этого года адвокат предложил военнообязанному оформить бронь. Речь шла о фиктивном трудоустройстве в строительную компанию. При этом реально работать от клиента не требовали. За такую услугу юрист получил 5 тыс. долларов, отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Этот факт задокументировали. Впоследствии адвокат требовал еще доплатить якобы на уплату налогов за трудоустройство. В результате мужчина получил бронирование и избежал мобилизации. Адвоката задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит восемь лет за решеткой.

В Харькове ликвидировали сеть центров, где людей удерживали против их воли, отбирали документы и заставляли работать бесплатно

В ГУ Нацполиции сообщили: в псевдореабилитационных центрах таким образом изолировали около полусотни граждан. Копы накрыли две такие точки: в Слободском и Салтовском районах. Официально там якобы лечили от алкогольной и наркотической зависимости. Родственники людей, которых запирали в центрах, платили за их содержание от 5 до 25 тыс. грн, уточнили в прокуратуре. При этом никакой медицинской или психологической помощи зависимым не оказывали. У них забирали документы, телефоны, деньги и другие личные вещи. Условия содержания были как в тюрьме — с решетками на окнах и постоянно запертыми дверями. Следствие установило, что пострадавшим угрожали, применяли психологическое давление и заставляли выполнять хозяйственные работы. Людей, которых обнаружили в псевдоцентрах, освободили. Шестерым вероятным организаторам и участникам этой структуры сообщили о подозрении.

Харьков подвергся ночной дроновой атаке

Три FPV долетели до Шевченковского и Киевского районов. Они атаковали АЗС. Обошлось без пострадавших, но повреждено оборудование и автомобили. Около четырех утра по городу прилетел БпЛА «Италмас». Попадание было в Немышлянском районе. Поврежден частный дом, у пяти человек острая реакция на стресс. Среди них — ребенок.

Падение трехлетнего мальчика с пятого этажа в Харькове. Подробности трагедии, произошедшей на выходных, сообщил руководитель облпрокуратуры Юрий Папуша

Предварительно установили, что семья, потерявшая ребенка, не состояла ни на каких учетах в службе по делам детей либо у наркологов и психиатров, отметил прокурор. Мать погибшего мальчика сейчас беременна. Она рассказала следователям, что из-за отравления в момент трагедии находилась в ванной. В квартире находились еще один ее сын и младшая сестра. Она и сообщила матери, что ребенок выпал из окна.

Электрички из Харькова в Дергачи не вернутся на маршрут еще как минимум завтра

Об этом сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Ранее он информировал о прекращении движения в Дергачи из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры. Восстановить его планировали после 20 июля.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

FPV атакуют Дергачевщину: один из дронов убил двух женщин в машине
Антидроновые сетки будут заходить в Харьков, ими также затянут АЗС — Синегубов
Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 июля.".