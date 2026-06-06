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Новости Харькова — главное за 6 июня: утренний «прилет» по городу, атака БпЛА

Происшествия 09:05   06.06.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 6 июня: утренний «прилет» по городу, атака БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:05

Более 60 БпЛА атаковали Харьковскую область, Синегубов сообщил о последствиях

В течение минувших суток по Харьковщине прилетали БпЛА разных типов: «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны, «Ланцеты». Есть погибший и пострадавшие.

08:08

В Харькове — «прилет» по административному зданию

«Есть попадание ударного БпЛА по административному зданию в Киевском районе Харькова. На месте работают профильные службы», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

08:05

11 российских атак отразили на Харьковщине за сутки

«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного. На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы», — проинформировал утром 6 июня Генштаб ВСУ.

07:10

Тревога длинною в ночь

Воздушная тревога в Харькове длилась всю ночь. Ее объявили после короткого перерыва в 23:34 5 июня, после чего угроза воздушной атаки существовала в течение практически восьми часов. В Изюмском районе длительность воздушной тревоги по состоянию на 7 утра 6 июня уже превысила 12 часов, в Купянском — 10. По продолжительности с Харьковом сравнимы тревоги в Харьковском и Чугуевском районах. И только в Лозовском и Берестинском большая часть ночи прошла спокойно, а сирены взвыли под утро.

Причина такой продолжительной тревоги — в беспрерывном налете российских БпЛА. Вечером 5 июня жителей Харькова предупреждали об угрозе «Молний».

Следом в регионе начали фиксировать «Шахеды», а также беспилотники неустановленного типа. Информации о «прилетах» в Харькове за ночь не поступало. По состоянию на 07:10 воздушная тревога продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".