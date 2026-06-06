Новости Харькова — главное за 6 июня: утренний «прилет» по городу, атака БпЛА
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:05
Более 60 БпЛА атаковали Харьковскую область, Синегубов сообщил о последствиях
В течение минувших суток по Харьковщине прилетали БпЛА разных типов: «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны, «Ланцеты». Есть погибший и пострадавшие.
08:08
В Харькове — «прилет» по административному зданию
«Есть попадание ударного БпЛА по административному зданию в Киевском районе Харькова. На месте работают профильные службы», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
08:05
11 российских атак отразили на Харьковщине за сутки
«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного. На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы», — проинформировал утром 6 июня Генштаб ВСУ.
07:10
Тревога длинною в ночь
Воздушная тревога в Харькове длилась всю ночь. Ее объявили после короткого перерыва в 23:34 5 июня, после чего угроза воздушной атаки существовала в течение практически восьми часов. В Изюмском районе длительность воздушной тревоги по состоянию на 7 утра 6 июня уже превысила 12 часов, в Купянском — 10. По продолжительности с Харьковом сравнимы тревоги в Харьковском и Чугуевском районах. И только в Лозовском и Берестинском большая часть ночи прошла спокойно, а сирены взвыли под утро.
Причина такой продолжительной тревоги — в беспрерывном налете российских БпЛА. Вечером 5 июня жителей Харькова предупреждали об угрозе «Молний».
Следом в регионе начали фиксировать «Шахеды», а также беспилотники неустановленного типа. Информации о «прилетах» в Харькове за ночь не поступало. По состоянию на 07:10 воздушная тревога продолжается.
Читайте также: Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 6 июня: утренний «прилет» по городу, атака БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 09:05;