«Люди видят результат» — Синегубов об усилении ПВО Харькова (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 4 марта ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о борьбе с дронами в небе Харькова и усилении ПВО.

«Враг наращивает свои силы, конечно. Мы должны этому противодействовать, и мы это делаем, — отметил Синегубов. — Мы принимаем все меры для того, чтобы усиливать наших ребят, наших военных, которые этому противодействуют. И если какая-то «Молния», или еще любой хлам, назовем это так (не «Шахед», я имею в виду), долетает в город Харьков, то это потому, что их уже добрый десяток сбили наши военные. И что-то там пролетело. Не буду говорить, как оборона построена, какими средствами мы противодействуем. Я думаю, что люди видят результат. Результат – прежде всего, что мы прошли эту зиму с электроэнергией. Конечно, были перебои. Мы – часть всей национальной энергосистемы. Однако все равно в большинстве, скажем так, люди были с электроэнергией, и это очень важно».

Синегубов заверил, что в процессе укрепления системы ПВО на Харьковщине не останавливаются. Среди вызовов, с которыми предстоит бороться, он отметил появление на окружной Харькова российских FPV-дронов на оптоволокне.

«Мы не останавливаемся – это точно. Активно работаем с Минцифрой, с Министерством обороны по улучшению (ПВО — Ред.). Потому что вызовов еще очень много. У нас есть задачи, у нас есть планы на этот год по усилению материально-технической базы, усилению военных, усилению определенных средств, которые мы должны закупить за счет государственного бюджета, за счет United-24, за счет местных бюджетов. У нас есть четкие планы. Опять же, мы не останавливаемся ни на минуту», — подчеркнул начальник ХОВА.

В то же время он отметил, что случаи «долета» до Харькова российских БпЛА будут, потому что враг не останавливается.

«Его цель – это террор местного населения. Зачем он направляет «Молнии» в Харьков? Зачем они бьют по жилым домам, по гражданским автомобилям? У него цель – это террор местного населения», — предупредил руководитель области.