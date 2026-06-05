Синегубов не видит в обстрелах «чего-то экстраординарного», но есть нюанс

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал: враг пытается держать Харьков и область в постоянном напряжении и под ударом. Он также советует не игнорировать тревоги – даже сегодня утром уже было несколько волн ударов «Шахедами».

Ранее руководитель Нацполиции Харьковщины Петр Токарь сообщил, что в сравнении с прошлым годом интенсивность ударов по области выросла почти на 73%, по Харькову – на 62%. Отвечая на вопрос журналиста МГ «Объектив», касаемо увелечения количества обстрелов, Синегубов заявил: подобной тенденции не замечают.

«Мы не видим ничего экстраординарного и увеличения количества атак, мы видим изменение тактики. Мы об этом говорили уже месяц назад. Ранее были массированы ночные атаки десятками дронов – на один-два объекта. Сейчас цель – исключительно гражданская инфраструктура – ​​железнодорожная инфраструктура, критическая, железнодорожная, это энергетические объекты. Плюс, враг постоянно пытается держать сигнал воздушной тревоги, запуская один, два, три дрона. Это постоянно в течение 24 часов», – отметил начальник ХОВА.

Напомним: ранее руководитель Нацполиции Харьковщины Петр Токарь сообщил в эфире «Суспільного», что по сравнению с прошлым годом интенсивность ударов по области выросла почти на 73%, а по самому Харькову – на 62%. Только с начала этой недели по Харькову было 47 ударов комбинированным вооружением. Больше всего страдали Основянский, Холодногорский, Слободской и Киевский районы. Россияне целят баллистикой, БпЛА типа «Герань» и «Молния» по жилым домам и критической инфраструктуре. Под ударами оказались транспортные узлы, из-за чего повреждены семь тепловозов. Всего по региону за последнюю неделю было 169 обстрелов.