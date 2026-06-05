Синєгубов не бачить в обстрілах “чогось экстраординарного”, але є нюанс

Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: ворог намагається тримати Харків та область у постійній напрузі та під ударом. Він також радить не ігнорувати тривоги – навіть сьогодні вранці було кілька хвиль ударів “Шахедами”.

Раніше керівник Нацполіції Харківщини Петро Токар повідомив, що порівняно з минулим роком інтенсивність ударів по області зросла майже на 73%, по Харкову – на 62%. Відповідаючи на запитання журналіста МГ “Об’єктив” щодо збільшення кількості обстрілів, Синєгубов заявив: подібної тенденції не помічають.

“Ми не бачимо щось екстраординарного і збільшення кількості атак, ми бачимо зміну тактики. Ми про це говорили місяць тому. Раніше були масовані нічні атаки десятками дронів – на один-два обʼєкти. Зараз ціль – виключно цивільна інфраструктура – залізнична інфраструктура, критична, залізнична, це енергетичні обʼєкти. Плюс, ворог постійно намагається тримати сигнал повітряної тривоги, запускаючи один, два, три дрони. Це постійно впродовж 24 годин”, – зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, раніше керівник Нацполіції Харківщини Петро Токар повідомив в ефірі «Суспільного», що порівняно з минулим роком інтенсивність ударів по області зросла майже на 73%, а по самому Харкову – на 62%. Лише з початку цього тижня по Харкову було 47 ударів комбінованим озброєнням. Найбільше страждали на Основ’янський, Холодногірський, Слобідський та Київський райони. Росіяни цілять балістикою, БпЛА типу «Герань» та «Молния» по житлових будинках та критичній інфраструктурі. Під ударами опинилися транспортні вузли, через що пошкоджені сім тепловозів. Загалом у регіоні за останній тиждень було 169 обстрілів.