FPV-дрон увечері вдарив по двох сім’ях з дітьми: їх госпіталізували
За даними Харківської облпрокуратури, увечері 4 червня росіяни випустили FPV-дрон у селі Губарівка Богодухівського району.
У цей час по вулиці йшли дві родини – дрон упав і вибухнув прямо поруч із ними. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей – двоє чоловіків, дві жінки, дворічна та 12-річна дівчинки. Усіх постраждалих госпіталізували, уточнили правоохоронці.
“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергової атаки держави-агресора проти мирних жителів. Російські військові продовжують використовувати FPV-дрони для атак на цивільне населення прикордонних населених пунктів Харківщини. Цього разу мішенню стали люди, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми”, – додали у прокуратурі.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: FPV-дрон, богодуховский район, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 09:23;