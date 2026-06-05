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FPV-дрон увечері вдарив по двох сім’ях з дітьми: їх госпіталізували

Події 09:23   05.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон увечері вдарив по двох сім’ях з дітьми: їх госпіталізували

За даними Харківської облпрокуратури, увечері 4 червня росіяни випустили FPV-дрон у селі Губарівка Богодухівського району.

У цей час по вулиці йшли дві родини – дрон упав і вибухнув прямо поруч із ними. Внаслідок атаки поранення отримали шість людей – двоє чоловіків, дві жінки, дворічна та 12-річна дівчинки. Усіх постраждалих госпіталізували, уточнили правоохоронці.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергової атаки держави-агресора проти мирних жителів. Російські військові продовжують використовувати FPV-дрони для атак на цивільне населення прикордонних населених пунктів Харківщини. Цього разу мішенню стали люди, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 09:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської облпрокуратури, увечері 4 червня росіяни випустили FPV-дрон у селі Губарівка Богодухівського району.".