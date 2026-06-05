Live

FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали

Происшествия 09:23   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали

По данным Харьковской облпрокуратуры, вечером 4 июня россияне выпустили FPV-дрон по селу Губаревака Богодуховского района.

В это время по улице шли две семьи – дрон упал и взорвался прямо рядом с ними. В результате атаки ранения получили шесть людей – двое мужчин, две женщины, двухлетняя и 12-летняя девочки. Всех пострадавших госпитализировали, уточнили правоохранители.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия очередной атаки государства-агрессора против мирных жителей. Российские военные продолжают использовать FPV-дроны для атак на гражданское население приграничных населенных пунктов Харьковщины. На этот раз мишенью стали люди, которые просто шли по улице вместе со своими детьми», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Двое детей пострадали из-за ударов по региону – Синегубов рассказал детали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
05.06.2026, 12:12
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, в ДТП пострадали дети и учителя
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, в ДТП пострадали дети и учителя
05.06.2026, 12:38
FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали
FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали
05.06.2026, 09:23
Синегубов не видит в обстрелах «чего-то экстраординарного», но есть нюанс
Синегубов не видит в обстрелах «чего-то экстраординарного», но есть нюанс
05.06.2026, 11:45
В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики
В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики
05.06.2026, 10:24
«Есть время» — будет ли Кагановская снова баллотироваться на ректора Каразина
«Есть время» — будет ли Кагановская снова баллотироваться на ректора Каразина
05.06.2026, 13:08

Новости по теме:

04.06.2026
Как РФ увеличивает дальность ударов FPV по Харькову: о тактиках рассказала НПУ
27.05.2026
Раненого мужчину почти сутки не могли эвакуировать из Прудянки
23.05.2026
FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах
22.05.2026
Гражданский мужчина погиб после удара FPV-дрона в Харьковской области
21.05.2026
Погибший, 2 копов госпитализировали: последствия ударов FPV по Окружной дороге


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 09:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской облпрокуратуры, вечером 4 июня россияне выпустили FPV-дрон по селу Губаревака Богодуховского района. В это время по улице…".