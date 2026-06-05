FPV-дрон вечером ударил по двум семьям с детьми: их госпитализировали
По данным Харьковской облпрокуратуры, вечером 4 июня россияне выпустили FPV-дрон по селу Губаревака Богодуховского района.
В это время по улице шли две семьи – дрон упал и взорвался прямо рядом с ними. В результате атаки ранения получили шесть людей – двое мужчин, две женщины, двухлетняя и 12-летняя девочки. Всех пострадавших госпитализировали, уточнили правоохранители.
«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия очередной атаки государства-агрессора против мирных жителей. Российские военные продолжают использовать FPV-дроны для атак на гражданское население приграничных населенных пунктов Харьковщины. На этот раз мишенью стали люди, которые просто шли по улице вместе со своими детьми», – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: FPV-дрон, богодуховский район, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 09:23;