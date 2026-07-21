Вновь опаздывают поезда на Харьковщине – о чем предупредили железнодорожники

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что часть пригородных электричек на Харьковщине задерживаются по разным причинам.

Региональный поезд №854 Днепр-Главный – Харьков-Пассажирский следует от станции Варваровка с задержкой 1 час 10 минут.

Поезд №6516 Златополь – Харьков отправился со станции Златополь на 1 час сверх графика по соображениям безопасности.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети, а также ситуации безопасности задерживается поезд №6272 Синельниково-1 – Лозовая. Пока продолжаем движение с задержкой три часа.

Также, предупреждают железнодорожники, возможны изменения в движении электричек на участках Харьков – Изюм и Дергачи – Харьков.