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Вновь опаздывают поезда на Харьковщине – о чем предупредили железнодорожники

Транспорт 11:47   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Вновь опаздывают поезда на Харьковщине – о чем предупредили железнодорожники

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что часть пригородных электричек на Харьковщине задерживаются по разным причинам.

  • Региональный поезд №854 Днепр-Главный – Харьков-Пассажирский следует от станции Варваровка с задержкой 1 час 10 минут.
  • Поезд №6516 Златополь – Харьков отправился со станции Златополь на 1 час сверх графика по соображениям безопасности.
  • Из-за отсутствия напряжения в контактной сети, а также ситуации безопасности задерживается поезд №6272 Синельниково-1 – Лозовая. Пока продолжаем движение с задержкой три часа.

Также, предупреждают железнодорожники, возможны изменения в движении электричек на участках Харьков – Изюм и Дергачи – Харьков.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что часть пригородных электричек на Харьковщине задерживаются по разным причинам.".