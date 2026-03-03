Кто и как сбивает «Шахеды», атакующие Харьков: появилось видео

Восемь «Шахедов», нацеленных на Харьков, сбили воины 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в соцсетях бригады.

«Только за последние дни расчетами зенитно-ракетных подразделений бригады в небе над Харьковщиной были сбиты восемь российских БПЛА типа «Шахед», которые были нацелены на жилые кварталы и предприятия города-Героя Харьков», — подчеркнули в пресс-службе бригады.

Военнослужащий одного из расчетов мобильных огневых групп с позывным «Малой» заверил, что работа идет в режиме 24/7.

«Каждый сбитый вражеский беспилотный аппарат для каждого из нас – не только боевая цель, но и осознание того, что мы способны обеспечить безопасность харьковчанам», — цитирют «Малого» в Facebook бригады.

Харьковчане в последние дни отметили, что возросло количество сбиваемых российских беспилотников, которые летят на город. Эти наблюдения подтвердил и городской голова Игорь Терехов. «Отработали на отлично», — так он высказался о работе военных, защищающих небо над городом. Речь шла о метких выстрелах расчетов ПВО в воскресенье, 1 марта. Но и в понедельник, 2 марта, немало российских дронов уничтожали в небе.