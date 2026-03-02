«Военные отработали на отлично» — Терехов о защите Харькова от дронов (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал первые сообщения о том, что до Харькова стали долетать FPV-дроны на оптоволокне, а также отметил работу ПВО.

«Что касается дрона, который был на оптоволокне. Да, был такой случай. Хочу сказать, что, к сожалению, наш враг не стоит на месте. Они постоянно модернизируют свою технику, модернизируют дроны. Наши военные анализируют «прилеты», анализируют эти случаи и тоже модернизируют свою систему защиты. Мы помогаем военным, поддерживаем их, в том числе и финансово. Но это зона ответственности наших военных, и я очень благодарен им за работу. Вчера действительно они отработали на отлично», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Мэр Харькова напомнил, что 1 марта на город летели дроны один за другим — в разные районы. Массированных ударов в одну точку не было, но тревога из-за БпЛА практически была беспрерывной.

«То есть тактика врага определенным образом изменилась», — отметил Терехов.

Подробным образом началась и рабочая неделя. Все утро понедельника, 2 марта, российская армия отправляет один за другим «Шахеды» и БпЛА «Молния» по Харькову. При этом мониторинговые каналы неоднократно сообщали о сбитиях вражеских БпЛА в небе — в том числе и над городом, чего ранее в таком количестве не наблюдалось.