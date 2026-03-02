Live

«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели

Оригинально 11:25   02.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: новая рабочая неделя началась напряженно. Над городом регулярно фиксируют российские БпЛА, а в городе звучит тревога.

«И нужно быть очень осторожными. Что касается вчера, то хочу сказать, что воскресенье оказалось очень тяжелым, и было очень много попаданий. Во-первых, было попадание в Салтовском районе, Киевском районе города Харькова, было попадание в общежитие, попадание возле ВУЗа, попадание в наше административное здание. Кроме этого, хочу сказать, что была повреждена котельная и очень серьезна повреждена. Сегодня мы работаем над этим объектом», – уточнил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также «прилетело» и возле жилых многоквартирных домов – там выбиты окна. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия ударов, добавил Терехов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ударов БпЛА утром 2 марта в Харькове два возгорания возникли в Шевченковском и Киевском районах. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития в Шевченковском районе Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.

Читайте также: На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 09:16
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
02.03.2026, 11:08
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
02.03.2026, 06:00
В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
02.03.2026, 07:51
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
02.03.2026, 10:20
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели
02.03.2026, 11:25

Новости по теме:

21.02.2026
Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
22.07.2025
Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
03.01.2023
Терехов: знал ли о войне заранее и предлагали ли ему сдать Харьков (видео)
12.11.2021
Інавгурація Терехова: як новообраний мер складав присягу та що сказав у першій промові
26.10.2021
Під час виборів мера Харкова у місті відбудеться челендж


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 11:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: новая рабочая неделя началась напряженно. Над городом регулярно фиксируют российские БпЛА, а в городе звучит тревога.".