«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: новая рабочая неделя началась напряженно. Над городом регулярно фиксируют российские БпЛА, а в городе звучит тревога.

«И нужно быть очень осторожными. Что касается вчера, то хочу сказать, что воскресенье оказалось очень тяжелым, и было очень много попаданий. Во-первых, было попадание в Салтовском районе, Киевском районе города Харькова, было попадание в общежитие, попадание возле ВУЗа, попадание в наше административное здание. Кроме этого, хочу сказать, что была повреждена котельная и очень серьезна повреждена. Сегодня мы работаем над этим объектом», – уточнил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также «прилетело» и возле жилых многоквартирных домов – там выбиты окна. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия ударов, добавил Терехов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ударов БпЛА утром 2 марта в Харькове два возгорания возникли в Шевченковском и Киевском районах. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития в Шевченковском районе Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.