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Терехов: знал ли о войне заранее и предлагали ли ему сдать Харьков (видео)

Общество 16:25   03.01.2023
Елена Нагорная
Терехов: знал ли о войне заранее и предлагали ли ему сдать Харьков (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что его не предупреждали заранее о начале полномасштабного вторжения РФ, предложение сдать город захватчикам было только одно — в виде СМС-рассылки. Также городской голова утверждает, что в его окружении нет предателей.

Об этом глава Харькова рассказал в интервью проекту «Слава+» на YouTube-канале «Люкс ФМ».

«Узнал (о войне — ред.), когда началась война. До того момента не знал и был поражен тем, что такое возможно в наш век», — отметил Терехов.

Также он рассказал, что в первые дни войны был период, когда он не спал трое суток. В то же время Терехов заверил, что у него ни разу не было мыслей о том, чтобы покинуть Харьков.

На вопрос, звонили ли ему третьи лица с предложениями сдать город захватчикам, мэр ответил следующее: «Было одно СМС, на которое я не ответил. Больше не было ни звонков, ничего. СМС? Оно пришло стандартное. Оно пришло и ко мне на телефон, и к руководству областной военной администрации. Я не помню, но что-то такое: «Сдайте город, сдайте область».

Терехов отметил, что не знает ни одного предателя в своем окружении.

«Совершенно откровенно, я не знаю таких. Потому что рядом со мной есть те люди, которые с первого момента войны и до сегодняшнего дня были со мной, были под обстрелами. Были в разных ситуациях. Мы прошли очень много вызовов. Война не закончилась. И очень много еще придется проходить. Я на них опираюсь и могу рассчитывать на них», — отметил городской голова.

На вопрос, со сколькими людьми Терехов попрощался в течение десяти месяцев полномасштабной войны, мэр ответил, что со многими.

«Со многими. Были разочарования. Были те, с кем сейчас не хочется видеться и кому я руки не подам никогда», — подчеркнул он.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 16:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что его не предупреждали заранее о начале полномасштабного вторжения РФ, предложение сдать город захватчикам было только одно — в виде СМС-рассылки. Также городской голова утверждает, что в его окружении нет предателей.".