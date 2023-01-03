Live
  • Вівторок 03.01.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39
    • 🟢

Терехов: чи знав про війну заздалегідь і чи пропонували йому здати Харків

Політика 16:25   03.01.2023
Олена Нагорна
Терехов: чи знав про війну заздалегідь і чи пропонували йому здати Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що його не попереджали заздалегідь про початок повномасштабного вторгнення РФ, пропозиція здати місто загарбникам була лише одна – у вигляді СМС-розсилки. Також міський голова стверджує, що в його оточенні немає зрадників.

Про це глава Харкова розповів в інтерв’ю проєкту “Слава+” на YouTube-каналі “Люкс ФМ”.

“Дізнався (про війну – ред.), коли почалася війна. До того моменту не знав і був вражений тим, що таке можливо в наш вік”, – зазначив Терехов.

Також він розповів, що в перші дні війни був період, коли він не спав три доби. Водночас Терехов запевнив, що в нього жодного разу не було думок, щоб покинути Харків.

На запитання, чи телефонували йому треті особи з пропозиціями здати місто загарбникам, мер відповів наступне: “Було одне СМС, на яке я не відповів. Більше не було ані дзвінків, ані нічого. СМС? Воно прийшло стандартне. Воно прийшло і до мене на телефон, і до керівництва обласної військової адміністрації. Я не пам’ятаю, але щось таке: “Здайте місто, здайте область”.

Терехов зазначив, що не знає жодного зрадника у своєму оточенні.

“Зовсім відверто, я не знаю таких. Бо поряд зі мною є ті люди, які з першого моменту війни і до сьогодення були зі мною, були під обстрілами. Були у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів. Війна не закінчилася. І дуже багато ще доведеться проходити. Я на них опираюся і можу розраховувати на них”, – зазначив міський голова.

На запитання, з якою кількістю людей Терехов попрощався протягом десяти місяців повномасштабної війни, мер відповів, що з багатьма.

“Із багатьма. Були розчарування. Були ті, з ким зараз не хочеться бачитись і кому я руки не подам ніколи”, – наголосив він.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

14:20
У Харкові створять Алею Героїв, повідомив Терехов: кого увічнять першими
13:55
Жителям Харкова та області не вимикали світло 1 і 2 січня
13:26
Як земля промерзне: Мельник вважає, що війська РФ знову підуть на Харків
12:46
Експрацівник харківського ТБ отримав 10 років тюрми за листівки із Z (фото)
12:07
84-річна жінка загинула, перебігаючи пр. Науки в невстановленому місці (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов: чи знав про війну заздалегідь і чи пропонували йому здати Харків»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 16:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що його не попереджали заздалегідь про початок повномасштабного вторгнення РФ, пропозиція здати місто загарбникам була лише одна – у вигляді СМС-розсилки. Також міський голова стверджує, що в його оточенні немає зрадників.".