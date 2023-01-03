Терехов: чи знав про війну заздалегідь і чи пропонували йому здати Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що його не попереджали заздалегідь про початок повномасштабного вторгнення РФ, пропозиція здати місто загарбникам була лише одна – у вигляді СМС-розсилки. Також міський голова стверджує, що в його оточенні немає зрадників.

Про це глава Харкова розповів в інтерв’ю проєкту “Слава+” на YouTube-каналі “Люкс ФМ”.

“Дізнався (про війну – ред.), коли почалася війна. До того моменту не знав і був вражений тим, що таке можливо в наш вік”, – зазначив Терехов.

Також він розповів, що в перші дні війни був період, коли він не спав три доби. Водночас Терехов запевнив, що в нього жодного разу не було думок, щоб покинути Харків.

На запитання, чи телефонували йому треті особи з пропозиціями здати місто загарбникам, мер відповів наступне: “Було одне СМС, на яке я не відповів. Більше не було ані дзвінків, ані нічого. СМС? Воно прийшло стандартне. Воно прийшло і до мене на телефон, і до керівництва обласної військової адміністрації. Я не пам’ятаю, але щось таке: “Здайте місто, здайте область”.

Терехов зазначив, що не знає жодного зрадника у своєму оточенні.

“Зовсім відверто, я не знаю таких. Бо поряд зі мною є ті люди, які з першого моменту війни і до сьогодення були зі мною, були під обстрілами. Були у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів. Війна не закінчилася. І дуже багато ще доведеться проходити. Я на них опираюся і можу розраховувати на них”, – зазначив міський голова.

На запитання, з якою кількістю людей Терехов попрощався протягом десяти місяців повномасштабної війни, мер відповів, що з багатьма.

“Із багатьма. Були розчарування. Були ті, з ким зараз не хочеться бачитись і кому я руки не подам ніколи”, – наголосив він.