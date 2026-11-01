Евакуювали за секунди до вибуху: у Харкові врятували жінку під час обстрілу

Російський БпЛА потрапив у двір, де був гараж із пально-мастильними матеріалами. Патрульні разом із рятувальниками евакуювали жінку з дому за мить до вибуху.

Про це повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

“Після влучення ворожого БпЛА у двір ми разом із рятувальниками евакуювали жінку з розташованого там будинку. У гаражі у дворі зберігалася значна кількість паливно-мастильних матеріалів. Одразу після евакуації жінки у гаражі стався вибух”, – розповіли патрульні.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої нічної ворожої атаки у Харкові постраждали п’ятеро людей. Удар російського БПЛА стався вночі близько 00:30.