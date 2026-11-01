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Евакуювали за секунди до вибуху: у Харкові врятували жінку під час обстрілу

Події 10:55   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Евакуювали за секунди до вибуху: у Харкові врятували жінку під час обстрілу

Російський БпЛА потрапив у двір, де був гараж із пально-мастильними матеріалами. Патрульні разом із рятувальниками евакуювали жінку з дому за мить до вибуху.

Про це повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

“Після влучення ворожого БпЛА у двір ми разом із рятувальниками евакуювали жінку з розташованого там будинку. У гаражі у дворі зберігалася значна кількість паливно-мастильних матеріалів. Одразу після евакуації жінки у гаражі стався вибух”, – розповіли патрульні.

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Нагадаємо, внаслідок вчорашньої нічної ворожої атаки у Харкові постраждали п’ятеро людей. Удар російського БПЛА стався вночі близько 00:30.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 10:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БпЛА потрапив у двір, де був гараж із пально-мастильними матеріалами. Патрульні разом із рятувальниками евакуювали жінку з дому за мить до вибуху.".