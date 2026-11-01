Україна уразила НПЗ у Нижегородській області: один із ключових для армії РФ

Сили оборони вдарили по Кстовському НПЗ у Нижегородській області. Це один із ключових виробників бензину та дизельного пального для російської армії, повідомив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його даними, проектна потужність Кстовського НПЗ – 17 млн ​​тонн нафти на рік.

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“Це четвертий за обсягом переробки НПЗ в РФ і один із ключових виробників бензину та дизельного пального для російської армії. Тим часом у Нижньому Новгороді кацапи вже вишикувалися в черзі на заправках”, – написав він.

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Нагадаємо, через досить тривалу перерву Сили оборони України відновили удари по російських нафтопереробних заводах. «Прильоти» з НПЗ підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.