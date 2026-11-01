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Україна уразила НПЗ у Нижегородській області: один із ключових для армії РФ

Події 07:53   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Україна уразила НПЗ у Нижегородській області: один із ключових для армії РФ

Сили оборони вдарили по Кстовському НПЗ у Нижегородській області. Це один із ключових виробників бензину та дизельного пального для російської армії, повідомив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його даними, проектна потужність Кстовського НПЗ – 17 млн ​​тонн нафти на рік.

Відео: Exile

“Це четвертий за обсягом переробки НПЗ в РФ і один із ключових виробників бензину та дизельного пального для російської армії. Тим часом у Нижньому Новгороді кацапи вже вишикувалися в черзі на заправках”, – написав він.

Відео: Exilenova+

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Нагадаємо, через досить тривалу перерву Сили оборони України відновили удари по російських нафтопереробних заводах. «Прильоти» з НПЗ підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 07:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони вдарили по Кстовському НПЗ у Нижегородській області. Це один із ключових виробників бензину та дизельного пального для російської армії.".