Украина поразила НПЗ в Нижегородской области: один из ключевых для армии РФ
Силы обороны ударили по Кстовскому НПЗ в Нижегородской области. Это один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии, сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По его данным, проектная мощность Кстовского НПЗ — 17 млн тонн нефти в год.
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«Это четвертый по объему переработки НПЗ в РФ и один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии. Тем временем в Нижнем Новгороде кацапы уже выстроились в очереди на заправках», — написал он.
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Напомним, спустя достаточно длительный перерыв Силы обороны Украины возобновили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Прилеты» по НПЗ подтвердил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.