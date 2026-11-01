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Украина поразила НПЗ в Нижегородской области: один из ключевых для армии РФ

Мир 07:53   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Украина поразила НПЗ в Нижегородской области: один из ключевых для армии РФ Фото: Exilenova+

Силы обороны ударили по Кстовскому НПЗ в Нижегородской области. Это один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии, сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По его данным, проектная мощность Кстовского НПЗ — 17 млн ​​тонн нефти в год.

Видео: Exile

«Это четвертый по объему переработки НПЗ в РФ и один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии. Тем временем в Нижнем Новгороде кацапы уже выстроились в очереди на заправках», — написал он.

Видео: Exilenova+

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Напомним, спустя достаточно длительный перерыв Силы обороны Украины возобновили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Прилеты» по НПЗ подтвердил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 07:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны ударили по Кстовскому НПЗ в Нижегородской области. Это один из ключевых производителей бензина и дизельного горючего для российской армии.".