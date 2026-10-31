Секреты теплиц Харькова: как правильно хранить и размножать цветы зимой 📹

В теплицах СКП «Харьковзеленстрой» продолжается подготовка растений к зимнему периоду. Накануне холодов с городских клумб забрали пеларгонии, бегонии, хризантемы и георгины. Коммунальщики не только сохраняют цветочную продукцию, но и размножают ее, чтобы сэкономить бюджетные средства. Как правильно ухаживать за этими растениями зимой — МГ «Объектив» рассказали специалисты предприятия.

Пеларгония: радикальная обрезка и черенкование

В теплицах «Харьковзеленстроя» готовят к зимнему периоду пеларгонию, собранную с городских цветников.

Цветовод Яна демонстрирует процесс обработки этого растения: «Мы берем куст и смотрим. Обрываем сухие листочки, обрезаем ствол — он нам уже не нужен. Далее смотрим корневую систему: очищаем слегка и немного ее подрезаем. Это все освежает и даст рост остальным побегам».

<br />

Этот радикальный способ имеет еще одно преимущество — таким образом растение можно размножить.

«Вот это мы можем черенковать — оно зеленое и молодое. То есть это можно сделать вот так: раз, отрезали, почистили. Далее их сажают в землю, и там определенный уход за ними тоже нужен. Сделать тепличные условия, накрыть пленочкой и следить за тем, чтобы он вовремя был полит, чтобы не пересох. Благодаря этому потом через некоторое время появляются корешки и получаем красивый цветок», — объясняет цветовод.

Бегония: почему не стоит спешить с обрезкой

А вот с обрезкой бегонии спешить не следует. Это одна из самых распространенных ошибок тех, кто пытается сохранить цветок до весны.

«Мы их чистим, подрезаем, если нужно, и сажаем в горшок на зиму. Она должна дать снизу побеги. Мы обрежем лишнее, и тогда уже снизу пойдет красивый куст на лето. Сразу обрезать не надо, потому что растение заболеет и может погибнуть. Нужна комнатная температура, умеренный полив. Солнце желательно для нее рассеянное», — рассказывает цветовод Анна.

Весь процесс в теплице контролирует пушистая жительница по имени Луна.

«Это помощница у нас. Взяли ее с улицы. Мы работаем, она приходит, может походить по теплицам. Такая коммуникабельная», — добавляет Анна.

Хризантема мультифлора: зимний уход и восстановление

Много вопросов у любителей цветов возникает относительно популярной хризантемы мультифлора. Покупая пышные кусты осенью, люди часто считают их одноразовыми, так как не понимают, как их сохранить.

«Есть несколько способов. Одни могут посадить в горшке просто в землю, и она может зимовать там. Я не обрезаю хризантему на зиму. Она входит в зиму с шапкой, потому что когда начинается снег, снег накрывает хризантему и ее окутывает, ей теплее становится. Весной ее обрезать — и потом пойдут побеги, она обновится. Кто-то, как постоит хризантема, уносит ее в погреб. Тогда иногда надо поливать: когда почва очень высохнет, надо ее немного увлажнять. Затем ее в погребе можно и обрезать. Весной вы увидите, когда пойдут новые побеги, — тогда ее доставать надо», — советует мастер участка СКП «Харьковзеленстрой» Марина Мирошниченко.

На самом же предприятии хризантему не просто сохраняют, но и размножают.

«Мы ее ставим на стеллажи, она доцветает, потом мы обрезаем. И потом, когда она начинает давать новые побеги, мы их черенкуем. Поэтому у нас эта хризантема тоже круглогодичная», — отмечает специалист.

Георгины: подготовка клубней к хранению

В следующем помещении цветоводы работают с георгинами.

«Они для квартиры не годятся. Это растение только на улице красиво цветет и растет. В квартире очень сухо для него. Оно требует влажного и короткого дня», — предостерегает цветовод Лиза.

Растение также очень боится морозов, поэтому коммунальщики заранее выкопали клубни.

«Мы их обрезаем, чистим, складываем в ящики, и они у нас будут храниться до марта. Это надо, чтобы был прохладный и сухой погреб — не в каждом погребе они хранятся. И после этого будем сажать их в горшки», — объясняет Лиза.

Автономность теплиц и планы на новый сезон

В «Харьковзеленстрое» констатируют: в этом году имели хороший опыт с размножением хризантем — в теплицах вырастили несколько тысяч кустов. Сейчас отрабатывают технологию с привередливыми бегониями.

«В нашем тепличном комплексе работы не утихают ни на миг в течение всего года. Потому что если не выращивают растения на черенкование, на размножение, то выдают растения, которые уже надо высаживать на клумбы и цветники нашего города. Вот сейчас наоборот: девушки принимают цветочную продукцию с клумб для того, чтобы размножить, подготовить на следующий год. Таким образом мы и поддерживаем необходимое количество и цветов, и декоративных растений для того, чтобы украсить Харьков, но и экономим деньги, чтобы не закупать их, а своими силами это выращивать», — рассказал пресс-секретарь предприятия Андрей Кравченко.

Чтобы все растения перезимовали в тепле независимо от состояния энергосистемы, тепличному комплексу обеспечили автономность.

«Мы утеплили наши теплицы, проверили, чтобы нигде не было сквозняков или щелей. Кроме того, для нашей котельной мы подготовили необходимый запас дров для того, чтобы они поддерживали необходимую температуру. Сейчас стараемся как можно позже начать отапливать, для того чтобы сэкономить ресурс. У нас подготовлены так же электрогенераторы, которые позволят в случае блэкаута функционировать всему предприятию», — отмечает пресс-секретарь предприятия.

На улицах Харькова еще высаживают хризантемы. На некоторых локациях их оставят на зиму как эксперимент: если растения выживут, практику будут распространять и дальше ради экономии ресурсов. Также продолжается высадка тюльпанов. Итоги цветочного сезона коммунальщики подведут уже в конце ноября, однако уже анонсируют планы на 2027 год.

«По крайней мере не меньше, чем в этом году высадить — это миллион цветов. Если нам удастся размножить то, что мы себе задумали, то это будет и больше. И, возможно, порадуем горожан новыми цветами и новыми декоративными растениями в нашем Харькове», — подытоживает Кравченко.