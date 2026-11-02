Аварийные отключения в Харькове: людей просят не звонить по номеру «1562»

В пресс-службе мэрии утром 2 ноября сообщили, что из-за обстрелов энергосистемы Украины в Харькове ввели аварийные отключения. Об этом предупредили в АО «Харьковоблэнерго».

На данный момент специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в ближайшее время. А пока людей просят не звонить по номеру «1562».

«Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб», – добавили в мэрии.