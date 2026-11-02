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Аварийные отключения в Харькове: людей просят не звонить по номеру «1562»

Общество 09:46   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Аварийные отключения в Харькове: людей просят не звонить по номеру «1562» Изображение создано ИИ

В пресс-службе мэрии утром 2 ноября сообщили, что из-за обстрелов энергосистемы Украины в Харькове ввели аварийные отключения. Об этом предупредили в АО «Харьковоблэнерго».

На данный момент специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в ближайшее время. А пока людей просят не звонить по номеру «1562».

«Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрой и оперативной реакции коммунальных служб», – добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 09:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии утром 2 ноября сообщили, что из-за обстрелов энергосистемы Украины в Харькове ввели аварийные отключения. Об этом предупредили в АО «Харьковоблэнерго».".