Дроны ударили по жилому дому в Васищево: есть пострадавшие

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о дроновых ударах по поселку Васищево Харьковского района. Пострадали пять человек, горит теплица.

В результате обстрела пострадали 18-летний парень и 48-летняя, 67-летняя, 33-летняя и 71-летняя женщины.

Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Также повреждены два частных жилых дома. Загорелась теплица — спасатели локализовали пожар.

«На месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — сообщил Синегубов.

Напомним, сегодня российские войска ударили по Лозовской громаде. Поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.