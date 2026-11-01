В Чугуеве – «прилеты» по предприятию: что известно

Вечером 1 ноября Чугуев находился под вражеским обстрелом. Мэр города Галина Минаева сообщила об ударах по территории одного из предприятий.

Информация о пострадавших уточняется.

Перед этим, в 17:04, Воздушные силы Украины предупредили о реактивном БпЛА, который направлялся на Харьковщину с юга.

Напомним, также сегодня российские войска ударили по Лозовской громаде. Поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадал работник предприятия, сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский. Поврежденный объект находится в Орельском старостинском округе. Масштабы разрушений устанавливаются.